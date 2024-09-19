Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Особый гурт (Россия, Николай I)
Разновидность: Особый гурт
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,155,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Особый гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Александр за 55239 RUB. Торги состоялись 12 сентября 2022.
Сохранность
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
858 $
Цена в валюте аукциона 55239 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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