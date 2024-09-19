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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года". Особый гурт (Россия, Николай I)

Разновидность: Особый гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" Особый гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,155,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Особый гурт. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Александр за 55239 RUB. Торги состоялись 12 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
858 $
Цена в валюте аукциона 55239 RUB
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - August 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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