1/4 копейки 1841 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1841 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 643 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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