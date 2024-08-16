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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1841 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)

Цены на аукционах

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