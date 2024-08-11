Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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