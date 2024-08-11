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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1841 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1841 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,384,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF30
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Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия 1/2 копейки 1841 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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