Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1/2 копейки Николая I - Россия
1/2 копейки 1839-1847
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1839 СМ 454,285 - 0 431839 СМ Новодел - R2 0 01840 ЕМ 10,999,200 - 0 1171840 ЕМ Новодел - R2 0 91840 СПМ 6,400,000 - 0 2011840 СПМ Новодел - R2 0 21840 СМ 2,568,686 - 0 821840 СМ Новодел - R2 0 01841 ЕМ 3,384,200 - 0 211841 ЕМ Новодел - R2 0 01841 СМ 3,542,000 - 0 721841 СПМ 6,400,000 - 0 1171842 ЕМ 3,600,000 - 0 441842 СМ 4,000,000 - 0 861841 СМ Новодел - R2 0 31841 СПМ Новодел - R2 0 01842 СПМ 12,800,000 - 0 1551842 СПМ Новодел - R2 0 01842 СМ Новодел - R2 0 01843 ЕМ 2,580,000 - 0 611843 СМ 2,000,000 - 0 761843 СМ Новодел - R2 0 01844 СМ 3,000,000 - 0 1081844 СМ Новодел - R2 0 01845 СМ 3,000,000 - 0 1131845 СМ Новодел - R2 0 11846 СМ 3,000,000 R 0 321846 СМ Новодел - R2 0 01847 СМ 2,532,000 R1 0 231847 СМ Новодел - R2 0 0
1/2 копейки 1848Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1848 MW 87,334 R2 0 311848 MW Новодел - R2 0 8
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