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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1/2 копейки 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1840 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5117 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS64
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS64
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS64
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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