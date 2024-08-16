Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1840 года ЕМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5117 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность SP62 BN PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность SP62 PCGS
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64
Цена
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