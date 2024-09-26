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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 36325 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СПМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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