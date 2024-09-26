Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 36325 проданному на аукционе Heritage Auctions за 494 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- BAC (3)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (3)
- COINSTORE (1)
- Heritage (3)
- Katz (10)
- Künker (3)
- MS67 (5)
- MUNZE (3)
- Nuance Auction Galleries, Inc. (3)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (4)
- Rare Coins (11)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (13)
- SINCONA (5)
- WAG (1)
- Александр (5)
- Денга1700 (2)
- Империя (3)
- Имперская монета (13)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (5)
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск