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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1843 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 877 RUB
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS60 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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