Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1843 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1843 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 27 мая 2020.
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 13 марта 2024
Сохранность MS60 BN NGC
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
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