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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1840 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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