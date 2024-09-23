Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1840 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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