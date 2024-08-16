Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Русское Наследие за 150000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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