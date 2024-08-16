Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1846 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1846 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1846 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Русское Наследие за 150000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (4)
  • MS67 (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Империя - September 14, 2019
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 1/2 копейки 1846 СМ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU55 BN
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1846 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск