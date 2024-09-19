Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1840 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,999,200
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 7148 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
******
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Где продать?
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