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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1840 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1840 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1840 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,999,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 7148 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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