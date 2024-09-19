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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1/2 копейки 1840 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1840 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Baldwin’s

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 6555 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия 1/2 копейки 1840 СПМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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