Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 6555 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск