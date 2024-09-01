Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1847 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,532,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1847
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Русское Наследие за 350 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (3)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (3)
  • Александр (2)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (4)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия 1/2 копейки 1847 СМ на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1847 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск