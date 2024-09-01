Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1847 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,532,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1847
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1847 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 436 проданному на аукционе Русское Наследие за 350 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (4)
- Русское Наследие (1)
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF45 BN
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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