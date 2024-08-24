Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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