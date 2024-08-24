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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1845 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1845 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1845 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU58 BN CGC
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF40 BN CGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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