Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 454,285
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе MS67 за 37000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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