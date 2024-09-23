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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1839 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1839 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 454,285

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1839 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе MS67 за 37000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1839 СМ на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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