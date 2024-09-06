Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 87,334
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1848
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G4
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1848 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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