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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 87,334

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AG DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G4
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Jean ELSEN - June 8, 2018
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1848 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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