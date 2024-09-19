Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (155) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22762 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
******
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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