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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1842 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1842 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (155) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1842 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22762 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СПМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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