Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,542,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Katz (7)
- MS67 (6)
- Rare Coins (27)
- Russiancoin (7)
- Александр (7)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (7)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск