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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,542,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе MS67 за 75000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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