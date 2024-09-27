Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,580,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Империя за 18000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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