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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1843 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1843 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,580,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1843 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 153 проданному на аукционе Империя за 18000 RUB. Торги состоялись 14 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1843 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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