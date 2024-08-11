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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1841 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1/2 копейки 1841 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1841 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS63
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Россия 1/2 копейки 1841 СМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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