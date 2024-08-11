Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1841 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1841 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 662 проданному на аукционе SINCONA AG за 4200 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS63
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS64
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск