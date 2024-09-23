Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,568,686
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
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Где продать?
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