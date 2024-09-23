Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1840 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1840 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,568,686

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1840 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 80 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Katz (4)
  • MS67 (9)
  • MUNZE (4)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (23)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (7)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (13)
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск