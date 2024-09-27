Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1844
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Русское Наследие за 51000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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