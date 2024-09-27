Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1844 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1844 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1844
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1844 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Русское Наследие за 51000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • CoinsNB (2)
  • Katz (10)
  • MS67 (9)
  • MUNZE (12)
  • Numisbalt (5)
  • Rare Coins (26)
  • Russiancoin (4)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (14)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (11)
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1844 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS61 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1844 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск