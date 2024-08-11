Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Katz (2)
- MS67 (3)
- MUNZE (3)
- Numisbalt (5)
- Rare Coins (26)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Александр (14)
- Денга1700 (2)
- Империя (1)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русское Наследие (9)
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск