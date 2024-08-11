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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1842 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1842 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1842 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1842 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS60 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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