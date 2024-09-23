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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1842 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1842 года ЕМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,600,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе Coins.ee за 415 EUR. Торги состоялись 3 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1/2 копейки 1842 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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