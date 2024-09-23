Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1842 года ЕМ (Россия, Николай I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1842
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1842 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе Coins.ee за 415 EUR. Торги состоялись 3 июня 2023.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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