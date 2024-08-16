Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1290 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Продавец MS67
Дата 24 июля 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
5384 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
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