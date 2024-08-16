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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1848 года MW "Варшавский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1848
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1848 года "Варшавский монетный двор" со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1290 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе MS67 - July 24, 2019
Продавец MS67
Дата 24 июля 2019
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
5384 $
Цена в валюте аукциона 340000 RUB
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе New York Sale - January 11, 2018
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1848 MW "Варшавский монетный двор" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1848 "Варшавский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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