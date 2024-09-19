Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1845 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1845 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
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