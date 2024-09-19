Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1845 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1/2 копейки 1845 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/2 копейки 1845 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1845 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Александр (1)
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 1/2 копейки 1845 СМ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1845 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск