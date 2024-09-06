Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,155,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (795) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2573 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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