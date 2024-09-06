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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "Орел образца 1841 года" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,155,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (795) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "Орел образца 1841 года" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2573 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "Орел образца 1841 года" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "Орел образца 1841 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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