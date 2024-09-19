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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1841 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1841 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1841 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 170

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1841 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 3349 проданному на аукционе Stack's Bowers за 46000 USD. Торги состоялись 14 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 6 рублей 1841 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 6 рублей 1841 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
35523 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия 6 рублей 1841 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Россия 6 рублей 1841 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
Россия 6 рублей 1841 СПБ на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность PROOF
Цена
Россия 6 рублей 1841 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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