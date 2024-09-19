Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1841 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 170
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1841 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 3349 проданному на аукционе Stack's Bowers за 46000 USD. Торги состоялись 14 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность UNC PL
Цена
35523 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
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