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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Платиновые монеты 6 рублей Николая I - Россия

type-coin
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6 рублей 1829-1845

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1829 СПБ 828 R2 0 311830 СПБ 8,610 R2 0 1171831 СПБ 2,784 R2 1 351832 СПБ 1,502 R2 0 131833 СПБ 302 R2 0 191834 СПБ 11 R3 0 181835 СПБ 107 R3 0 91836 СПБ 11 R4 0 41837 СПБ 253 R3 0 31838 СПБ 12 R4 0 41839 СПБ 2 R4 0 11840 СПБ 1 Un 0 11841 СПБ 170 R3 0 41842 СПБ 121 R3 0 61843 СПБ 127 R3 0 31844 СПБ 4 R4 0 11845 СПБ 2 R4 0 6
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