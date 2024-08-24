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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1829 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1829 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1829 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 828

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1829 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
8784 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
15639 $
Цена в валюте аукциона 973919 RUB
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF64 RNGA
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Россия 6 рублей 1829 СПБ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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