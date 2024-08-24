Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1829 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 828
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1829 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1265 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
8784 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
15639 $
Цена в валюте аукциона 973919 RUB
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF64 RNGA
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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