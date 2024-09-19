Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1831 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,784
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1831 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8530 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 50000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
15895 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
15060 $
Цена в валюте аукциона 13500 CHF
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Spink
Дата 25 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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