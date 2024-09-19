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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1831 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1831 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1831 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,784

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1831 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8530 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 50000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
15895 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
15060 $
Цена в валюте аукциона 13500 CHF
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Nihon - December 10, 2017
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Spink - September 25, 2016
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45
Цена
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 6 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS66 PL NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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