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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1845 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1845 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1845 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1845
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1845 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Русское Наследие за 450000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 6 рублей 1845 СПБ на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
46431 $
Цена в валюте аукциона 5000000 JPY
Россия 6 рублей 1845 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
450000 $
Цена в валюте аукциона 450000 USD
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность UNC
Цена
Россия 6 рублей 1845 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 NGC
Цена
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