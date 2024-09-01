Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1845 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1845
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1845 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе Русское Наследие за 450000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
46431 $
Цена в валюте аукциона 5000000 JPY
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF65 CAMEO RNGA
Цена
450000 $
Цена в валюте аукциона 450000 USD
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