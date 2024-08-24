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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1843 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1843 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1843 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 127

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1843 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2156 проданному на аукционе The New York Sale за 75000 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
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Россия 6 рублей 1843 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность PF64 CAMEO
Цена
Россия 6 рублей 1843 СПБ на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Россия 6 рублей 1843 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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