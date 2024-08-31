Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1833 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 302
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1833 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 52685 проданному на аукционе Heritage Auctions за 74750 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
32350 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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