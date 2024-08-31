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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1833 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1833 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1833 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 302

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1833 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 52685 проданному на аукционе Heritage Auctions за 74750 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
32350 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU50
Цена
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU53
Цена
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - January 12, 2010
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Goldberg - May 26, 2009
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - January 10, 2005
Россия 6 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 рублей 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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