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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1840 года СПБ (Россия, Николай I)

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Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1840 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I

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Россия 6 рублей 1840 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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