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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1835 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1835 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1835 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 107

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1835 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 4433A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • Империя (2)
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
22354 $
Цена в валюте аукциона 20500 EUR
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
23864 $
Цена в валюте аукциона 21000 CHF
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Империя - October 1, 2010
Продавец Империя
Дата 1 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Империя - April 16, 2010
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность PROOF
Цена
Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 6 рублей 1835 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 рублей 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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