Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1835 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 107
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1835 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 4433A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность PROOF
Цена
23864 $
Цена в валюте аукциона 21000 CHF
Продавец Империя
Дата 1 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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