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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1832 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1832 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1832 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,502

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1832 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22566 проданному на аукционе Heritage Auctions за 55813 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • Александр (4)
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Morton & Eden - June 27, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
7247 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF35
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF40
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность PROOF
Цена
Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1832 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 рублей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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