Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1832 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,502
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1832 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 22566 проданному на аукционе Heritage Auctions за 55813 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность VF35
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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