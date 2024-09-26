Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1834 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1834 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 931 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
32653 $
Цена в валюте аукциона 3200000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
59235 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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