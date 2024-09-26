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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1834 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1834 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1834 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1834 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 931 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
32653 $
Цена в валюте аукциона 3200000 RUB
Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
59235 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Rauch - April 18, 2016
Продавец Rauch
Дата 18 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1834 СПБ на аукционе Spink - March 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 рублей 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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