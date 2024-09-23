Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1838 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1838 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1838 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1838 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2139 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 41000 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • CNG (1)
  • Frühwald (1)
  • Александр (1)
Россия 6 рублей 1838 СПБ на аукционе Frühwald - February 10, 2019
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
22653 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Россия 6 рублей 1838 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 6 рублей 1838 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность PF66
Цена
Россия 6 рублей 1838 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 NGC
Цена
41000 $
Цена в валюте аукциона 41000 USD
Россия 6 рублей 1838 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1838 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 6 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск