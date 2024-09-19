Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1839 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1839 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1839 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1839 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 983 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750000 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
Россия 6 рублей 1839 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1839 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 6 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск