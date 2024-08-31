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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1836 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1836 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1836 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1836 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 6 рублей 1836 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
107700 $
Цена в валюте аукциона 100000 CHF
Россия 6 рублей 1836 СПБ на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
195603 $
Цена в валюте аукциона 150000 EUR
Россия 6 рублей 1836 СПБ на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 6 рублей 1836 СПБ на аукционе Soler y Llach - May 7, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 7 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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