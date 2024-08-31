Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1836 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1836 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8396 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
107700 $
Цена в валюте аукциона 100000 CHF
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
195603 $
Цена в валюте аукциона 150000 EUR
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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