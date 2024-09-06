Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1837 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1837 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1837 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 253

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1837 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 85000 CHF. Торги состоялись 5 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Россия 6 рублей 1837 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
28002 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Россия 6 рублей 1837 СПБ на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
88056 $
Цена в валюте аукциона 85000 CHF
Россия 6 рублей 1837 СПБ на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1837 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 6 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск