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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1830 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1830 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1830 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,610

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1830
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1830 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 866 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 10500000 JPY. Торги состоялись 13 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
14355 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
14495 $
Цена в валюте аукциона 13500 EUR
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 DPL NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе Jean ELSEN - September 9, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе MS67 - August 25, 2022
Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 6 рублей 1830 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 рублей 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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