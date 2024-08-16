Россия Период: 1699-1991 1699-1991
6 рублей 1830 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 20,71 гр
- Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,610
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 6 рублей
- Год 1830
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1830 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 866 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 10500000 JPY. Торги состоялись 13 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
14355 $
Цена в валюте аукциона 58000 PLN
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 DPL NGC
Цена
******
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Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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