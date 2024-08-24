Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

6 рублей 1842 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 6 рублей 1842 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 6 рублей 1842 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 20,71 гр
  • Чистой платины (0,6325 oz) 19,6745 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 121

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 6 рублей
  • Год 1842
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 6 рублей 1842 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 32500 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (2)
  • Künker (1)
  • Александр (3)
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе Александр - September 14, 2007
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе Александр - September 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 сентября 2007
Сохранность PF64
Цена
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность AU
Цена
28525 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе CNG - January 7, 2007
Продавец CNG
Дата 7 января 2007
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
32500 $
Цена в валюте аукциона 32500 USD
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность PF64
Цена
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность PF64
Цена
Россия 6 рублей 1842 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 рублей 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1842 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 6 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск