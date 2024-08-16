Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1841 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,636,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Rare Coins (4)
  • Александр (2)
  • Денга1700 (2)
  • Имперская монета (5)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VG8
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - June 20, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1841 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1841 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск