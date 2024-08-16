Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,636,400
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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