2 копейки 1841 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность UNC (3) AU (4) XF (5) VF (4) VG (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (1) XF45 (3) XF40 (1) VG8 (1) BN (3) Сервис PCGS (1) RNGA (2)