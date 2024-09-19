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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото (Россия, Николай I)

Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото

Аверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Золото - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" "РЕЗАЛЪ ГУБЕ" Золото - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 20,73 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 19000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
20985 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
1136 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Hess Divo - May 30, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Goldberg - January 27, 2004
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Goldberg - January 27, 2004
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2004
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия 1 рубль 1841 СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола" на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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