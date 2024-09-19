Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1841 года СПБ НГ "В память бракосочетания наследника престола". "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото (Россия, Николай I)
Разновидность: "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 20,73 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 рубль
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1841 года "В память бракосочетания наследника престола" со знаком СПБ НГ. "РЕЗАЛЪ ГУБЕ". Золото. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 19000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
20985 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
1136 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 мая 2013
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2004
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1841 "В память бракосочетания наследника престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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