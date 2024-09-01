Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Золото (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Золото. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Русское Наследие за 90000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

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