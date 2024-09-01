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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Золото (Россия, Николай I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" Золото - цена золотой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" Золото - цена золотой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес null гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Медаль
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Золото. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Русское Наследие за 90000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.

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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP60 PCGS
Цена
42000 $
Цена в валюте аукциона 42000 USD
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность SP58 PCGS
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность SP60 PCGS
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 25, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 июня 2019
Сохранность SP60 PCGS
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Boule - November 14, 2018
Продавец Boule
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Dorotheum - November 17, 2016
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Künker - October 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 октября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Spink - January 14, 2013
Продавец Spink
Дата 14 января 2013
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
Россия Медаль 1841 H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Медаль 1841 "В память бракосочетания наследника Престола" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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