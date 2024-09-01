Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медаль 1841 года H. GUBE. FECIT "В память бракосочетания наследника Престола". Золото (Россия, Николай I)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (23) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Медаль 1841 года "В память бракосочетания наследника Престола" со знаком H. GUBE. FECIT. Золото. Это золотая монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Русское Наследие за 90000 USD. Торги состоялись 13 октября 2018.
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность SP60 PCGS
Цена
42000 $
Цена в валюте аукциона 42000 USD
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность SP58 PCGS
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность SP60 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность PF63 CAMEO RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 октября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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