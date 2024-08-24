25 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1841 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5633 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность AU (2) XF (6) VF (15) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (2) Сервис PCGS (2)

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