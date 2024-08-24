Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1841 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5633 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
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