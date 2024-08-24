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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1841 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1841 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5633 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 6500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
784 $
Цена в валюте аукциона 49800 RUB
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе AURORA - February 28, 2018
Продавец AURORA
Дата 28 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1841 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1841 "Орел 1839-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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