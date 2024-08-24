2 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность UNC (5) AU (25) XF (23) VF (16) F (3) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS63 (4) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (6) XF45 (5) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (3) F15 (1) RB (1) BN (15) Сервис NGC (13) PCGS (2) RNGA (2)

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