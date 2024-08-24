Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 2 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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