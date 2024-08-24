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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 2 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 2 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе AURORA за 175000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 2 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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