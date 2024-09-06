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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 3 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 3 копейки 1841 года СПМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,133,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1841
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия 3 копейки 1841 СПМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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