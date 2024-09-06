3 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

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