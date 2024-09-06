Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1841 года СПМ (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,133,333
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1841
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1841 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Русское Наследие за 350000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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